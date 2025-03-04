Ротенберг ответил, расторгнет ли СКА контракт с Кузнецовым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что армейский клуб не собирается расторгать контракт с нападающим Евгением Кузнецовым.

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«Контракт с Евгением Кузнецовым расторгнут не будет. Ответа, вернется ли он на лёд в этом сезоне, у меня нет», — приводит слова Ротенберг «Спорт-экспресс».

Напомним, Кузнецов в сезоне провёл лишь 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. 28 февраля 2025 он был вновь внесён армейским клубом в список травмированных.

Сегодня, 4 марта, в Москве состоится армейское дерби между ЦСКА и СКА. Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск.