Александр Овечкин и другие игроки «Кэпиталс» выбрали песни для караоке.

Хоккеисты и тренеры «Вашингтона» ответили на вопрос о любимых песнях для караоке.

Александр Овечкин назвал песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх!», Якуб Врана – Forever Young от Alphaville.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выбрал Lose Yourself рэпера Эминема.

Игроки клуба также назвали Rockstar от Nickelback, Say It Ain’t So от Weezer и другие песни.