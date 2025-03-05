«Авангард» нанял учителей английского для русскоязычных хоккеистов

После прихода в «Авангард» канадского тренера Ги Буше руководство команды организовало уроки английского языка для российских хоккеистов, заявил «Матч ТВ» вратарь Никита Серебряков.

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Буше возглавляет «Авангард» с декабря 2024 года. Под руководством канадского специалиста омичи занимают шестое место в Восточной конференции КХЛ.

— Чувствуете, что с Буше в роли главного «Авангард» способен добиться серьезных результатов уже в этом плей‑офф?

— Мы доверяем своему тренеру, верим в его идеи и просто стараемся делать то, что он нам говорит.

— Как в «Авангарде» решают вопрос с языковым барьером? Все‑таки тренерский штаб и большинство игроков разговаривают на разных языках.

— Многие из игроков владеют двумя языками, помогают переводить. Тренерский штаб тоже нам установки переводит постоянно. Плюс для хоккеистов «Авангард» сделал уроки английского языка. Поэтому мы изучаем этот язык.

— В каком формате проходят эти уроки?

— Все по‑разному учат язык. Вообще, мы созваниваемся со своими учителями и договариваемся об уроках.

— Насколько вы продвинулись за этот сезон в изучении английского?

— Я и раньше свободно разговаривал на английском языке. Долгое время жил и играл в Северной Америки, так что с языком проблем нет. На первом уроке обсудил это со своим учителем, он спросил, что мне нужно. Я ответил, что по сути меня заставили, поэтому решили, что будем улучшать мой английский, — заявил «Матч ТВ» Серебряков.

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