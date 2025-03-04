Ливо повторил второй лучший результат по шайбам за одну регулярку КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо во встрече с хабаровским «Амуром» забросил свою 44-ю шайбу в нынешнем сезоне.

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Канадский форвард повторил второй лучший результат по шайбам за одну регулярку, сравнявшись с результатом нападающего «Авангарда» Рида Буше прошлого сезона.

Напомним, рекорд по голам за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину (48 в 60 играх сезона-2016/2017 за «Металлург»).

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.