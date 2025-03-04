«Сухой» матч Исаева помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне крупно обыграть «Северсталь»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

«Сухой» матч Исаева помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне крупно обыграть «Северсталь»
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«Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. В составе ярославской команды голами отметились Байрон Фрейз (дубль), Рихард Паник, Георгий Иванов и Артур Каюмов.

Эта победа стала третьей для «Локомотива» во встречах с «Северсталью» в текущем сезоне. Предыдущие два матча закончились в пользу ярославской команды с общим счётом 9:2. «Северсталь» проиграла третий матч подряд, «Локомотив» одержал победу во второй игре кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Даниил Исаев
Артур Каюмов
Рихард Паник
Георгий Иванов
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