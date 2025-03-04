СКА в армейском дерби КХЛ обыграл ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал в армейском дерби СКА. Упорная встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу гостей.

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На седьмой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Прохор Полтапов и Никита Седов. Петербургские армейцы ответили двумя голами в большинстве — отличились Марат Хайруллин и Матвей Короткий. Ещё до первого перерыва Прохор Полтапов сравнял счёт в матче. В следующие два периода команды не смогли поразить ворота друг друга и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу одержали хоккеисты СКА.

Таким образом, СКА прервал четырёхматчевую серию поражений.