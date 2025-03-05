Кучеров первым из россиян достиг отметки в 90 очков в сезоне НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров первым из российских игроков достиг отметки в 90 очков в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Соцсети

Кучеров набрал 3 очка (1 гол + 2 результативные передачи) в домашнем матче против "Коламбуса" (6:2). Теперь на его счету 90 очков (28+62) в 58 матчах сезона. Он входит в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата, уступая только канадскому форварду "Колорадо" Натану Маккиннону (93; 23+70) и германскому нападающему "Эдмонтона" Леону Драйзайтлю (92; 45+47).

Кучеров в пятый раз за карьеру набрал минимум 90 очков в регулярном чемпионате НХЛ. По этому показателю он делит первое место в истории "Тампы", сравнявшись с канадским нападающим Стивеном Стэмкосом. В июле двукратного обладателя Кубка Стэнли обменяли в "Нэшвилл".

"Тампа" занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 76 очков в 61 матче. "Коламбус" располагается на 4-й позиции Столичного дивизиона с 68 очками по итогам 61 игры. В следующей встрече "Тампа" в ночь на 7 марта примет "Баффало", "Коламбус" в этот же день сыграет в гостях против "Флориды".