Первый гол Любушкина за два года помог «Далласу» победить «Нью-Джерси»

В ночь с 4 на 5 марта мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

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Вторую шайбу «Далласа» на 27-й минуте записал на свой счёт российский защитник Илья Любушкин. Этот гол стал для Ильи первым за без малого два полных года — в предыдущий раз ему удалось отличиться 16 марта 2023 года.

Авторами остальных шайб в матче стали Уайатт Джонстон, Тимо Майер, Роопе Хинц, Нико Хишир, Бретт Песке и Томас Харли, при этом бросок Харли принёс «Старз» победу за пять секунд до конца основного времени.