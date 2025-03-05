Овечкин рассказал, с чего началась его коллекция клюшек

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, с чего началась его огромная коллекция клюшек. Овечкин заявил, что собрал «около 300» клюшек с автографами действующих и бывших игроков.

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