Овечкин превзошел один из рекордов Гретцки

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил один рекорд Уэйна Гретцки и повторил другой.

В матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" капитан "Вашингтона" Александр Овечкин превзошел достижение легендарного Уэйна Гретцки. Нет, речь пока не идет о количестве голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Россиянин помог своей команде добиться победы со счетом 3:2. В третьем периоде он сравнял счет и перевел игру в овертайм. Где Том Уилсон и поставил победную точку.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ, отличившись в 636-м победном матче для "Вашингтона". Он превзошел достижение Гретцки (635 шайб).

Также россиянин повторил другое достижение канадца. Он забросил 32-ю в карьере шайбу, которая помогла команде сравнять счет в последние 10 минут встречи. Следующий такой гол станет рекордным.

Всего на счет Овечкина стало 885 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и он всего в десяти шайбах от побития этого рекорда Гретцки (894).