Дубль Барабанова принес «Ак Барсу» победу в матче с «Автомобилистом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Упорная встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

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В начале второго периода счёт открыл защитник «Ак Барса» Никита Лямкин, которому ассистировали Эрик О'Делл и Александр Барабанов. Этот гол помог Лямкину побить клубный рекорд результативности в КХЛ среди защитников за один регулярный чемпионат. В середине третьего периода вторую шайбу в матче забросил Александр Барабанов. Через 20 секунд «Автомобилист» сократил отставание в счёте благодаря голу Ника Меркли. В концовке матча Барабанов оформил дубль голом в пустые ворота.

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд и в третий раз в сезоне проиграл «Ак Барсу».