"Спартак" проиграл "Куньлуню" в матче КХЛ

Пекинский "Куньлунь Ред Стар" в серии буллитов обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 6 114 зрителей.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе "Куньлуня" отметились Лукас Локхарт (11-я минута) и Колин Кэмпбелл (18). У "Спартака" дважды отличился Александр Пашин (2, 22). Обе шайбы "Куньлунь" забросил, играя в меньшинстве. Автором победного буллита стал Тайлер Граовац.

Встречу пропустили нападающие "Спартака" Николай Голдобин, Иван Морозов и Андрей Локтионов. Красно-белые проиграли третий матч подряд. В 61 встрече столичная команда набрала 77 очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Куньлунь" с 59 очками после 63 игр располагается на девятой строчке.

В следующем матче "Спартак" 8 марта на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо", "Куньлунь" 9 марта в гостях встретится с минским "Динамо".

В других матчах среды казанский "Ак Барс" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:1), минское "Динамо" победило тольяттинскую "Ладу" (4:2). Команда из Белоруссии одержала восьмую победу подряд.