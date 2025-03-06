Панарин забил «Вашингтону», набрав 64-е очко в нынешнем сезоне

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

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На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. В составе хозяев гол забил российский нападающий Артемий Панарин. Для Артемия этот гол стал 26 в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 38 результативных передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 732 матчах, в которых забил 291 гол и сделал 554 результативные передачи при коэффициенте полезности +148.