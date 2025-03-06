Тренер «Вашингтона» заявил, что у Овечкина талант к драматизму

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Спенсер Карбери оценил очередную шайбу российского нападающего Александра Овечкина, которую он забросил в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (3:2 ОТ), передает сайт НХЛ.

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«Еще один пример того, что у него просто есть талант к драматизму в ключевой момент игры. Шайба летит к нему, и он не ошибается. Это важный гол для нашей команды, важный гол в большинстве», — сказал Карбери.

Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 88 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям.