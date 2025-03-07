Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» в матче КХЛ

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в пятницу в Москве и завершилась волевой победой «бело‑голубых» со счетом 5:3 (0:1, 1:2, 4:0).

В составе «Динамо» дубль оформил Павел Кудрявцев, по голу в активе Игоря Ожиганова, Артема Михеева и Артема Ильенко. У «Локомотива» дважды отличился Георгий Иванов, также шайба в активе Байрона Фрэза.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и с 83 очками занимает втрое место в Западной конференции, «Локомотив» (93 очка) остается на первой строчке.

В следующем матче «Динамо» 11 марта сыграет в гостях против «Нефтехимика», а «Локомотив» 10 марта примет «Северсталь».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:3 (0:1, 1:2, 4:0)

Голы: Ожиганов, 25:21. Кудрявцев, 42:25, 47:26 (бол.). Михеев, 51:49. Ильенко, 59:52. — Фрэз, 8:45. Иванов, 31:55 (бол.), 38:12 (бол.).