«Барыс» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

«Барыс» из Астаны одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). В составе победителей дубль оформил Никита Сетдиков, также шайбы забросили Алихан Асетов и Всеволод Логвин. У «Сибири» отличился Георгий Белоусов.

«Барыс» набрал 33 очка и занимает последнее, 12‑е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 61 очком идет восьмой.

В следующем матче «Барыс» 8 марта примет ЦСКА, «Сибирь» в этот же день на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой».