Представлен топ-10 россиян в НХЛ

Издание The Hockey Writers представило топ-10 россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Возглавил список форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Также в тройку лучших вошли капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Далее в рейтинге расположились Андрей Василевский («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд», Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерс») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Российские игроки продолжают выступать в НХЛ без ограничений. Однако российская команда не получила приглашение на Турнир четырех наций, в котором приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.