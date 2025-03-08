«Трактор» одержал крупную победу над «Северсталью» в домашнем матче

Челябинский «Трактор» обыграл «Северсталь» (5:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Табарчук Павел

В составе хозяев отличились Семен Дер‑Аргучинцев, Григорий Дронов, Андрей Светлаков, Максим Шабанов и Никита Коростелев, у «Северстали» единственная шайба на счету Кирилла Пилипенко.

«Трактор» впервые в клубной истории забил больше 200 голов за регулярный чемпионат КХЛ – после этого матча в активе челябинцев 204 заброшенных шайбы в текущем сезоне.

Победа для «Трактора» стала третьей подряд, команда Бенуа Гру лидирует в Восточной конференции с 88 очками. «Северсталь» (75 очков) – 6‑я на Западе.

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