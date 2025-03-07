Кузнецов назвал сроки возвращения в состав СКА

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что хочет как можно скорее вернуться на лед после травмы.

По его словам, к матчам на вылет ему бы хотелось быть готовым на 100%.

«Мое понимание – как можно скорее. Я хоккеист, я хочу играть. Тем более что скоро плей-офф. Жизнь в НХЛ меня так воспитала, что нужно полностью доверять клубным врачам. Я очень много смотрю хоккей по телевизору, для меня это как соль на рану», — заявил Кузнецов.

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом. 28 февраля клуб внес хоккеиста в список травмированных.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.