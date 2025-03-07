Матвей Мичков стал первым новичком текущего сезона НХЛ с 20 голами

20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забросил свою 20-ю шайбу в сезоне-2024/2025 НХЛ, который является для него первым в карьере. В домашнем матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (1:4) форвард записал на свой счёт единственный гол «Флайерз», отличившись на 58-й минуте.

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Благодаря этому Мичков опередил в гонке снайперов-новичков нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини, в активе которого 19 заброшенных шайб, и стал первым новичком текущего сезона, который достиг отметки в 20 голов.

Также на счету Матвея 26 результативных передач. На достижение статистики 20+26 ему потребовалась 61 игра.

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