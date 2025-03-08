Фетисов: Кучеров — самый талантливый хоккеист за последние десятилетия

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о результативности нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

Фетисов: Кучеров — самый талантливый хоккеист за последние десятилетия
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«Это не просто цифры, это показатель реального таланта хоккеиста. Но для него сегодня, помимо личных показателей, важен успех команды, на него команда рассчитывает. Все его личностные показатели не в ущерб команде, а, наоборот, в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Это самый талантливый хоккеист за последние десятилетия. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

Никита Кучеров после 59 сыгранных встреч имеет в активе 92 (28+64) очка.

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