НХЛ вновь перенесла дату рекорда Овечкина на матч против «Каролины»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала обновленный прогноз по дате, когда российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах лиги.

НХЛ вновь перенесла дату рекорда Овечкина
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Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (885 шайб), уступая только Гретцки (894).

7 марта в победном матче против «Детройта» (5:2) Овечкин не набрал очков. Его средняя результативность упала с 0,7 до 0,68 гола за матч в текущем сезоне. Предполагаемая дата рекорда переместилась с 6 на 10 апреля (11 апреля по московскому времени). В этот день «Вашингтон» примет «Каролину» на домашнем льду. Ранее эта дата уже появлялась в прогнозе.

В последних шести играх Овечкин строго чередует результаты, забивая через один матч.

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