НХЛ вновь перенесла дату рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала обновленный прогноз по дате, когда российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах лиги.

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Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (885 шайб), уступая только Гретцки (894).

7 марта в победном матче против «Детройта» (5:2) Овечкин не набрал очков. Его средняя результативность упала с 0,7 до 0,68 гола за матч в текущем сезоне. Предполагаемая дата рекорда переместилась с 6 на 10 апреля (11 апреля по московскому времени). В этот день «Вашингтон» примет «Каролину» на домашнем льду. Ранее эта дата уже появлялась в прогнозе.

В последних шести играх Овечкин строго чередует результаты, забивая через один матч.