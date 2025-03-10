Овечкин стал 11-м хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 1600 очков в лиге

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась победой «Кэпиталз» со счётом 4:2.

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Таким образом, россиянин записал на свой счёт 1600-е очко за всю карьеру в НХЛ. Овечкин стал 11-м хоккеистом в истории лиги, покорившим данную планку.

В текущем сезоне на счету российского форварда 33 заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 48 матчах. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1474 матчах, забив 886 голов и выполнив 714 результативных передач.