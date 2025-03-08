«Ак Барс» всухую проиграл «Авангарду» в домашнем матче КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Гости одержали победу со счётом 2:0.

На 22-й минуте Николай Прохоркин открыл счёт в матче с передачи Павла Коледова. На 35-й минуте Джованни Фьоре с передачи Семёна Чистякова увеличил преимущество гостей.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 80 очков за 63 матча. «Авангард» находится на шестой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 80 очков за аналогичное количество встреч.