«Торпедо» одержало победу над «Спартаком» и стало последним участником плей-офф от Запада

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новогороде. «Торпедо» одержал победу со счётом 3:0.

© Пресс-служба ХК "Торпедо"

На 17-й минуте Максим Летунов с передачи Никиты Тертышного открыл счёт во встрече. На 56-й минуте Андрей Крутов увеличил преимущество своей команды с передач Егора Виноградова и Евгения Свечникова. В концовке встречи заброшенной шайбой отметился Кирилл Воронин.