Кроме Овечкина, 1600 очков в НХЛ выбивали лишь 10 суперлегенд

Кто добрался до этой отметки раньше капитана «Вашингтона»?

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Александр Овечкин покорил очередную планку. Капитан «Вашингтона» поразил ворота «Сиэтла» и добрался до отметки в 1600 очков. Теперь на счету Ови ровно 1600 (886+714) результативных действий в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал первым россиянином и вторым действующим хоккеистом лиги, разменявшим 17-ю сотню. Для этого Алексу понадобилось 1474 матча.

До Овечкина за всю историю Национальной хоккейной лиги только 10 игроков сумели добраться до этой отметки.

В чьей же компании теперь находится Овечкин? Рассказываем обо всех хоккеистах, набравших как минимум 1600 очков в НХЛ.

© Чемпионат.com

1378 матчей, 1641 (625+1016) очко

Сакик — настоящая легенда «Колорадо». Будучи задрафтованным «Квебеком» в 1987 году под 15-м номером и войдя в состав клуба сезоном позже, следующий 21 год канадец неизменно выступал за родную франшизу. В 1995-м «Нордикс» переехали в Колорадо, но Сакик не оставил команду и продолжил выступление за неё.

Джо всю карьеру отыграл в одной франшизе и даже занимал пост капитана в течение 17 лет. Через год после переезда в Колорадо Сакик провёл лучший сезон в карьере, набрав 120 (51+69) очков в регулярке, а в начале лета привёл клуб к первому Кубку Стэнли. Ещё через пять лет, в 2001-м, помог «Эвеланш» завоевать второй трофей. В 2022-м он укрепил своё наследие, выиграв третий кубок в качестве генерального менеджера.

Нападающий также взял четыре крупные личные награды: «Конн Смайт», «Харт Трофи», «Леди Бинг» и «Лестер Пирсон». В шести сезонах Джо набирал не менее 100 очков. А параллельно Сакик добивался успехов и на международной арене. Форвард вместе со сборной Канады выиграл чемпионат мира (1994), Кубок мира (2004) и Олимпиаду (2002), став членом «Тройного золотого клуба».

За вклад в хоккей в 2012-м Сакика избрали в Зал славы.

9. Сидни Кросби

1336 матчей, 1664 (613+1051) очка

Капитан «Питтсбурга» добрался до отметки в 1600 очков только осенью 2024 года, став первым действующим хоккеистом НХЛ, покорившим эту веху.

Кросби пришёл в лигу в 2005 году. «Пингвинз» задрафтовали Сида под первым номером, и с тех пор нападающий неизменно выступал за «Питтсбург». Вероятнее всего, там он и завершит карьеру. Канадец является капитаном «пингвинов» с 2007 года. Форварду было всего 19 лет 297 дней, когда ему доверили нашивку с литерой «C». На тот момент он стал самым молодым хоккеистом, ставшим капитаном клуба НХЛ.

Кросби трижды выигрывал Кубок Стэнли: в 2009-м, 2016-м и 2017-м. Причём дважды ему вручали «Конн Смайт Трофи» (2016, 2017). Кроме того, Сидни выигрывал по два «Харт Трофи» (2007, 2014), «Арт Росса» (2007, 2014) и «Морис Ришара» (2010, 2017), а также три «Тед Линдсей Эворд».

Кросби — член «Тройного золотого клуба». Нападающий дважды выигрывал Олимпийские игры (2010, 2014), по одному разу — чемпионат мира (2015) и Кубок мира (2016). В 2025-м Сид прибавил к этому списку ещё и золото Турнира четырёх наций.

Капитан «Питтсбурга» также может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов со средним показателем минимум одно очко за матч в регулярке. На счету обоих сейчас по 19 таких кампаний. Кроме того, в теории Кросби способен выйти на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

915 матчей, 1723 (690+1033) очка

Легендарный канадец был не просто великим хоккеистом — он по-настоящему спас «Питтсбург», который задрафтовал его в 1984 году.

Карьеру Лемье серьёзно сократили травмы, он дважды завершал карьеру. Из-за этого Марио не провёл в НХЛ и 1000 матчей. Однако он всё равно добрался до отметки в 1600 очков, став единственным игроком в истории, сделавшим это менее чем за 1000 встреч. Нападающий — второй за время существования НХЛ по среднему количеству результативных баллов за матч среди 15 лучших бомбардиров лиги. Кроме того, канадец в 10 сезонах доходил до планки в 100 очков. Личный рекорд он поставил в чемпионате-1988/1989 — 199 (85+114) баллов. Форвард также занимает второе место в истории по количеству результативных действий за одну франшизу.

За свою недолгую карьеру Лемье спас «Пингвинз» от банкротства, вернул болельщиков на трибуны и дважды привёл «Питтсбург» к Кубку Стэнли (1991, 1992). В XXI веке уже как владелец клуба он добавил в свою копилку ещё три трофея (2009, 2016, 2017). Марио также собрал приличную коллекцию личных наград: шесть «Арт Росс Трофи», четыре «Лестер Пирсон Эворд», три «Харта», два «Конн Смайта», по одному «Биллу Мастертону» и «Колдеру».

Лемье добился успеха и на международной арене. В составе сборной Канады форвард взял золото Кубка Канады (1987), Кубка мира (2004) и Олимпиады (2002), а также серебро чемпионата мира (1985).

В 1997 году Марио получил своё место в Зале славы. Он оказался одним из нескольких хоккеистов НХЛ, которые были введены туда без необходимости ждать три года, как того требуют правила. Лемье стал членом Зала славы сразу после завершения карьеры. Марио также оказался третьим игроком после Горди Хоу и Ги Лефлёра, вернувшимся в профессиональный спорт в качестве члена Зала славы.

1514 матчей, 1755 (692+1063) очков

Айзерман — культовая персона для «Детройта». «Красные крылья» выбрали канадца под четвёртым номером в 1983 году, и тогда же он присоединился к команде, в которой в дальнейшем провёл всю карьеру — 23 года.

Нападающий помог «Детройту» завоевать три Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002) и делал это уже в качестве капитана. Стиву доверили ответственную должность в 21 год, и следующие почти 20 лет он носил на груди литеру «С». Айзерман — рекордсмен НХЛ по времени пребывания на посту капитана.

Канадец был не только символом «Ред Уингз», но и лидером на льду. Айзерман в шести сезонах добирался до отметки в 100 результативных баллов, а личный рекорд установил в кампании-1988/1989, набрав 155 (65+90) очков. Помимо клубных наград, форвард был удостоен несколькими крупными индивидуальными призами: «Конн Смайтом», «Лестер Пирсоном», «Селки Трофи», «Биллом Мастертоном».

Стив также преуспел в международной карьере. Канадский нападающий выиграл Кубок Канады (1984) и Олимпиаду (2002). На его счету также серебряные награды чемпионатов мира (1985, 1989) и Кубка мира (1996).

В 2009 году Айзермана ввели в Зал хоккейной славы.

6. Марсель Дионн

1348 матчей, 1771 (731+1040) очко

В 1971 году «Детройт» забрал нападающего на драфте под вторым номером. Однако после четырёх сезонов в «красных крыльях» Дионн перешёл в «Лос-Анджелес», который стал главным клубом в его карьере. Марсель выступал за «Кингз» 17 лет.

Несмотря на прославленную карьеру, канадец так и не сумел добраться до Кубок Стэнли. Впрочем, шестое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ и немалое количество личных наград: два «Леди Бинга» и «Лестер Пирсона», а также один «Арт Росс» — говорят сами за себя. Кроме того, Марсель в восьми сезонах набирал не менее 100 очков, включая шесть со 120+ баллами. Персональный рекорд установил в кампании-1979/1980, оформив 137 (53+84) результативных действий.

Дионн добился успехов и на международной арене. Сыграв на четырёх чемпионатах мира, он выиграл три бронзовые медали, к которым прибавил золото Кубка Канады (1976). В 1992 году Марсель был введён в Зал славы.

5. Рон Фрэнсис

1731 матч, 1798 (549+1249) очков

Канадец был выбран на драфте-1981 «Хартфордом», в котором провёл последующие 10 лет карьеры. В 1991-м Фрэнсис перешёл в «Питтсбург», за который выступал семь лет, а в дальнейшем успел поиграть ещё за «Каролину» и «Торонто».

Вместе с «Пингвинз» Рон взял два Кубка Стэнли (1991, 1992), а также пять индивидуальных наград: три «Леди Бинга», по одному «Селки Трофи» и «Кинг Клэнси». За 23-летнюю карьеру нападающий успел провести 1731 матч, что является пятым результатом в истории НХЛ, и расположился на втором месте в списке лучших ассистентов — сразу после Уэйна Гретцки.

Канадец в трёх сезонах разменивал 100 очков, а его лучшим результатом стали 119 (27+92) баллов в кампании-1995/1996.

На счету Фрэнсиса также серебряные награды чемпионата мира 1985 года.

4. Горди Хоу

1767 матчей, 1850 (801+1049) очков

Мистер Хоккей стал первым хоккеистом в истории, добравшимся до отметки в 1600 очков. Горди — легенда не только «Детройта», но и всея НХЛ и хоккея в целом.

За долгую карьеру Хоу поиграл за «Ред Уингз» (25 лет), «Хьюстон» (четыре года) и «Хартфорд» (три года). Проведя четверть века в составе «красных крыльев», форвард установил рекорд, который вряд ли будет побит — наибольшее количество очков за одну франшизу (1809).

Хоу четырежды завоёвывал Кубок Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955), а также был награждён огромным количеством индивидуальных призов: шестью «Арт Россами», шестью «Хартами», одним «Лестер Патрик Трофи». В 1972 году форварда ввели в Зал хоккейной славы.

Горди — один из главных рекордсменов в истории НХЛ. Возможно, второй после Гретцки. Хоу удерживает звание самого возрастного хоккеиста, сыгравшего в лиге. На момент последнего матча в НХЛ ему было 52 года 11 дней. Кроме того, Мистер Хоккей является владельцем ряда других серьёзных рекордов: по сезонам в НХЛ (вместе с Крисом Челиосом — по 26), матчам в регулярных чемпионатах НХЛ и ВХА (2186), матчам в регулярных чемпионатах + плей-офф в НХЛ и ВХА (2421), сезонам в НХЛ и ВХА (32), голам в НХЛ в регулярках для правых нападающих, шайбам в регулярках в НХЛ и ВХА (975), голам, очкам, передачам в регулярных чемпионатах + плей-офф в НХЛ и ВХА, играм в регулярках НХЛ (после Патрика Марло)… Список можно продолжать очень долго. Не просто же так Хоу получил прозвище «Мистер Хоккей».

Удивительно, что Горди всего однажды разменял планку в 100 результативных баллов. В сезоне-1968/1969, когда ему уже исполнилось 40 лет, канадец набрал 103 (44+59) очка, попутно установив сразу несколько, видимо, вечных ветеранских рекорда.

1756 матчей, 1887 (694+1193) очков

В 1979 году нападающего выбрал «Эдмонтон», ставший главной командой в карьере канадца. Из 25 лет, проведённых в НХЛ, 12 он играл за «нефтяников». А ещё успел примерить форму «Рейнджерс» и «Ванкувера».

Марк стал одним из главных творцов доминирования «Ойлерз» в 1980-х. Форвард выиграл шесть Кубков Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994). Кроме того, свою полку с трофеями Мессье пополнил пятью личными наградами: двумя «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон» и одним «Конн Смайт». Канадец также успел взять три золота Кубков Канады (1984, 1987, 1991) в составе национальной команды.

Мессье удерживает рекорд НХЛ по количеству голов в меньшинстве в плей-офф. Ему принадлежит второй результат в истории лиги по шайбам, очкам и передачам в розыгрышах Кубка Стэнли, по голам в меньшинстве в регулярных чемпионатах; третий результат по матчам в плей-офф, по играм, баллам и пасам в регулярках. Он также сумел добраться до отметки в 100 очков в шести сезонах. Личный рекорд установил в кампании-1989/1990, когда набрал 129 (45+84) баллов.

С 2007 года Марк — член Зала славы.

1733 матча, 1921 (766+1155) очко

Чех — живая легенда НХЛ. Ягр — третий хоккеист с 1600+ очками в лиге из ныне играющих. Только он в отличие от Кросби и Овечкина выступает уже не в НХЛ.

Яромир — единственный европеец среди 10 лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

В 1990-м Ягра задрафтовал «Питтсбург», ставший главный командой в карьере чеха. Он провёл в «Пингвинз» 11 лет. Кроме «пингвинов», нападающий поиграл за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари».

За свою долгую карьеру чех выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992). На его счету также пять «Арт Россов», три «Лестер Пирсона», по одному «Харту» и «Биллу Мастертону». Ягр — национальный герой. Его 12 раз признавали лучшим хоккеистом Чехии и один раз — лучшим спортсменом страны. Яромир также преуспел в играх за национальную команду, завоевав золотые награды чемпионатов мира (2005, 2010) и Олимпиады (1998), а также бронзовые награды двух ЧМ и одних ОИ. Он является членом «Тройного золотого клуба».

На данный момент Ягр удерживает огромное количество европейских рекордов НХЛ, включая лучший результат по количеству очков и ассистов, и по признанию ряда СМИ и экспертов является лучшим хоккеистом из Европы в истории НХЛ. Яромир в пяти сезонах разменивал 100 очков в НХЛ. Личный рекорд установил в чемпионате-1995/1996, оформив 149 (62+87) баллов.

Кроме того, Ягр — лучший снайпер в истории хоккея. Официально. В 2023 году в возрасте 50 лет он покорил этот рекорд, прежде принадлежавший Гретцки.

1487 матчей, 2857 (894+1963) очков

Гретцки — лучший хоккеист в истории НХЛ и, возможно, всего хоккея.

Он провёл в НХЛ 20 сезонов, успел поиграть за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс». Ему принадлежит 61 рекорд НХЛ. Уэйн был признан легендой лиги ещё во время карьеры игрока.

Гретцки — единственный хоккеист, который сумел добраться до отметок в 2000+ очков и 1900+ ассистов, а также один из двух, кто забил не менее 850 голов в регулярных чемпионатах. Из самых крупных рекордов, которые удерживает Уэйн, можно отметить достижения по количеству шайб за одну регулярку (92 в сезоне-1981/1982 в 80 матчах), передач (163 в сезоне-1985/1986 за 80 матчей), очков (215 в сезоне-1985/1986), по количеству голов, передач и очков в регулярных чемпионатах + плей-офф — и отдельно (894/122, 1963/260, 2857/382), и вместе (1016, 2223, 3239). Только ему удалось разменять 200 результативных баллов в рамках одной регулярки.

При этом примечательно, что канадец идёт только на третьем месте по очкам за одну франшизу.

За 20 лет в НХЛ Гретцки завоевал четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988) и безумное количество личных наград, включая 10 «Арт Россов», девять «Хартов», по пять «Лестер Пирсон» и «Леди Бинг», а также два «Конн Смайт».

С 1999 года Гретцки — член Зала хоккейной славы.