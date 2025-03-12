НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала новую дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее в НХЛ предположили, что 39-летний россиянин превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 11 апреля в домашнем матче против "Каролины". Теперь лига считает, что Овечкин при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд 12 апреля в гостевом матче против "Коламбуса". До завершения регулярного сезона "Вашингтону" останется провести три игры.

На счету Овечкина 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки 894 гола. До конца текущего регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет еще 17 матчей.