«Байкал‑Энергия» не будет выступать в следующем сезоне ЧР по хоккею с мячом

Иркутский клуб «Байкал‑Энергия» отказался от участия в следующем сезоне чемпионата России по хоккею с мячом, сообщает пресс‑служба команды.

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Отмечается, что хоккейный клуб совместно с генеральным спонсором приняли решение сосредоточиться на развитии команды, представляющей Иркутск в Высшей лиге.

— Этот этап важен как связующее звено между детско‑юношескими школами и спортом высоких достижений. Внимание к молодым иркутским профессионалам позволит уже в ближайшем будущем добиваться побед на взрослом уровне силами местных хоккеистов. Мы считаем важным давать путевку в жизнь молодежи, поэтому участие клуба в Суперлиге будет временно приостановлено. Не исключаем, что возобновим его, — говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне Суперлиги клуб «Байкал‑Энергия» в четвертьфинале плей‑офф проиграл московскому «Динамо» в серии до двух побед — 0–2.

«Байкал‑Энергия» является обладателем Кубка России (2015), также на счету команды, которая ранее носила названия «Сибскана», три серебряные и четыре бронзовые медали чемпионата России.