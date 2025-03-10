«Вашингтон» отреагировал на 1600‑е очко Овечкина

Пресс‑служба «Вашингтон Кэпиталз» отреагировала на 1600‑е очко в карьере капитана команды Александра Овечкина в НХЛ.

9 марта российский хоккеист отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:2). На счету 39‑летнего форварда стало 1600 набранных очков (886 голов и 714 результативных передач) в 1474 матчах «регулярки».

— Ты понимаешь, что находишься на другом уровне бытия в этом виде спорта, когда достижение отметки в 1600 очков за карьеру — это даже не самое впечатляющее, что ты сделал сегодня, — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Овечкина забросил 886 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у Овечкина 958 заброшенных шайб в НХЛ, по этому показателю он тоже идет вторым после Гретцки (1016).