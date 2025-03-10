Кожевников: против Овечкина играют уже по-другому

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался, сможет ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин добраться до отметки в 1700 набранных очков. В матче с «Сиэтл Кракен» (3:1) россиянин отметился заброшенной шайбой и набрал своё 1600-е очко в НХЛ.

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— Сможет ли Овечкин добраться до отметки в 1700 очков в НХЛ?

— Кто знает. Чего загадывать? А вдруг травма — и дальше что будем говорить? Дай бог, чтобы у него всё получалось. И пожелаем спортивного здоровья. Эмоции, видно, у него есть. Сейчас Александр в очень хорошей форме. Но против него играют уже по-другому. С каждым очком всё тяжелее и тяжелее, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.