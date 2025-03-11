Мостовой высказался о будущем переходе Овечкина в «Динамо»

Александр Мостовой: «Говорим про Месси и Роналду в футболе, а у нас есть Овечкин в хоккее. В этом сезоне он побьет рекорд Гретцки и вернется в Россию триумфатором»
Александр Мостовой высказался о будущем переходе Александра Овечкина в «Динамо».
Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до конца июня 2026 года, и вернется в московское «Динамо».
«Это будет из области фантастики что-то. Если Саша примет решение вернуться в «Динамо», конечно, мы его только поддержим! Возможно, не на весь чемпионат даже, но на какие-то матчи – точно. Покажет нашим ребятам уровень, блеснет запредельным уровнем мастерства. От этого все только выиграют. Фантастика! Мы говорим про Месси и Роналду в футболе, а у нас есть Овечкин в хоккее. Александр в этом сезоне побьет рекорд Гретцки и вернется в Россию триумфатором. А в НХЛ устроят зарубу уже за рекорд Овечкина. Только Макдэвид и Мэттьюс претендуют на это, могут приблизиться к величию. А Саша – уже триумфатор, величайший просто! Ждем его домой поскорее», – сказал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.