Дубль Полтапова помог ЦСКА победить «Автомобилист»

В Екатеринбурге на новом стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал московский ЦСКА. Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.

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«Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд и с 81 очком в 63 играх занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА набрал 83 очка после аналогичного количества матчей и поднялся на третью строчку Запада.