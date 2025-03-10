«Трактор» всухую разгромил «Ладу» в выездном матче КХЛ

В Тольятти завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались местная «Лада» и челябинский «Трактор». Гости одержали крупную победу с сухим счётом 6:0.

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В первом периоде челябинцы забросили три шайбы. Отличились Никита Коростелёв, Семён Дер-Аргучинцев и Виталий Кравцов. Во второй двадцатиминутке забили Андрей Светлаков и Максим Шабанов. Довершил разгром Стивен Кэмпфер, забросивший на 45-й минуте. Все голы челябинцы провели в равных составах.

Это четвёртая подряд победа «Трактора» в КХЛ. Команда занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 90 очков в 64 матчах. «Лада» с 50 очками в 63 играх занимает 10-ю строчку на Востоке.