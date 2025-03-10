«Сибирь» проиграла «Витязю», потерпев четвертое поражение подряд в КХЛ

В Балашихе на стадионе имени Юрия Ляпкина завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал «Сибирь». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

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В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Матвей Заседа (дважды) и Дин Стюарт. Гости ответили единственным точным броском в исполнении Энди Андреоффа.

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«Витязь» набрал 55 очков и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 45 очков за 62 матча. «Сибирь» потерпела четвёртое поражение подряд и находится на восьмой строчке Востока с 62 очками.