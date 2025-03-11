Игрок «Флориды» провалил тест на допинг и получил дисквалификацию на 20 игр

Что случилось?

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Казалось бы, в то время, когда только-только закончился дедлайн в НХЛ, ожидать громких новостей бессмысленно. Но не тут-то было – защитник «Флориды», первый номер драфта-2014 Аарон Экблад получил дисквалификацию на 20 игр из-за применения запрещённых веществ, улучшающих спортивные результаты. Канадец пропустит оставшиеся игры регулярного чемпионата, а также две игры в первом раунде плей-офф. Помимо этого, Экблад не будет получать зарплату во время дисквалификации.

В соответствии с условиями Коллективного договора, отстранение сопровождается обязательным направлением в Программу НХЛ/НХЛПА по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и поведенческим здоровьем для оценки состояния и возможного лечения.

«Как объявила НХЛ, я был отстранен за нарушение Программы НХЛ/НХЛПА по применению допинг-препаратов. Новость, что я провалил случайный тест на наркотики, стала шоком. В конечном счёте я совершил ошибку, приняв что-то, что помогло мне восстановиться после недавних травм, не проконсультировавшись предварительно с медицинским и командным персоналом. Я подвёл товарищей по команде, организацию «Пантерз» и наших замечательных болельщиков. Я искренне сожалею. Я принял на себя ответственность за свою ошибку и буду полностью готов вернуться в команду, когда закончится моё отстранение. Я усвоил тяжёлый урок и с нетерпением жду возможности вернуться к своим товарищам по команде», — сказал Экблад в заявлении, опубликованном Ассоциацией игроков НХЛ.

Для НХЛ подобного рода дисквалификации – большая редкость. Нейт Шмидт был последним, кто отбыл 20-матчевую дисквалификацию в сезоне-2018/2019. В 2016 году форвард «Анахайма» Шон Хоркофф также получил 20-матчевую дисквалификацию. А за девять лет до этого Шон Хилл стал первым, кто получил подобное отстранение, которое началась во время плей-офф Кубка Стэнли — 2007 и продолжалось до ноября следующего сезона.

Теперь приобретение в дедлайн Сета Джонса заиграло новыми красками: знало ли руководство «Флориды» о злосчастном инциденте заранее, вовремя подстраховавшись?