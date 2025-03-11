МакКиннон стал 100‑м игроком НХЛ, набравшим 1000 очков в лиге

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан МакКиннон набрал 1000‑е очков матчах НХЛ, сообщает пресс‑служба лиги.

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В понедельник в победном матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (3:0) канадский форвард сделал две голевых передачи. Это его 1000 и 1001 результативные действия в матчах НХЛ. В активе 29-летнего Натана 362 гола и 639 передач в 856 играх за карьеру.

МакКиннон показал четвертый результат в истории лиги по скорости набора 1000 очков. Меньше игр, чем он, затратили только Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (659 матчей), Сидни Кросби (757 матчей) и россиянин Евгений Малкин (848 матчей) из «Питтсбург Пингвинз».

МакКиннон — сотый хоккеист, покоривший 1000‑очковый рубеж в играх НХЛ.