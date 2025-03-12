Почему тренеры из Канады быстро подмяли под себя КХЛ?

Бенуа Гру и Ги Буше успешно проводят регулярку со своими клубами, пока российские тренеры ушли в тень.

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В нашу гиперинформационную эпоху легко забыть, что назначение Бенуа Гру в «Трактор» сопровождалось если не онлайн-протестами, то массовым недоумением. Только что Челябинск выиграл бронзовую медаль, выбив по пути двух фаворитов сезона, причём сделал это с молодым и местным тренером Алексеем Заварухиным. На тот момент приглашение человека, который работал только в АХЛ (пусть и проходил собеседования в НХЛ), выглядело загадкой — а некоторые эксперты вообще закатывали истерики в своих высказываниях.

Приход Ги Буше такой реакции уже не вызывал. Гру в момент заставил забыть какие-то сомнения, которые высказывались в мае. Эффект улыбчивого франкофона вместе с уровнем игры «Авангарда» при Сергее Звягине вызвал коллективную реакцию «заграница нам поможет». Пусть и не с первого раза (если верить слухам о сорвавшихся переговорах с Тоддом Рирденом) омичи получили своего иностранного тренера.

Реальность превзошла все ожидания. «Трактор» после масштабных перемен на дедлайне несколько матчей жёстко буксовал, но после адаптации новичков и возвращения всех травмированных снова ускорился и укрепил свои позиции на первом месте Востока. «Авангард», казалось бы, насовсем застыл на шестом месте, сильно отстав от топовой пятёрки, однако спурт из 12 побед подряд позволил снова запрыгнуть в топ-4 и посеять тотальный хаос в лидирующей группе. Совсем скоро два канадских тренера сыграют друг против друга в Омске.

Всё это вызывает логичный вопрос: а как это два канадца, которые в КХЛ никогда раньше не работали, в спокойном режиме выносят всю лигу? Хорошо, Гру провёл полную предсезонку с командой, у которой и так был отличный состав, ещё и усиленный после бронзы. Но Буше приехал посреди сезона, не имея возможности познакомиться с игроками, при этом в команду, которая тогда балансировала у зоны плей-офф и должна была побеждать сразу же. В то же время «Авангард» ещё и провёл гигантскую скупку новичков, которым надо было заново притираться друг к другу. Однако Буше не помешал ни один из этих факторов.

Вообще, мода на иностранных тренеров в КХЛ резко прошла ещё лет 10 назад. Если в сезоне-2014/2015 их в российских клубах работало сразу восемь, то уже спустя два года никого не осталось. Говорилось даже о негласном запрете на наём тренеров-легионеров — правда, его сломал «Салават Юлаев» приглашением Эркки Вестерлунда, и Леонид Вайсфельд отрицал, что такой запрет вообще существовал. Теперь, судя по всему, ситуация развернётся на 180 градусов — слишком уж наши клубы любят заимствовать чужие истории успеха.

Вывод «да просто это приехал Барин из Самой Америки, показал лаптеногим, как Белые Люди в хоккей играют» как будто бы напрашивается, и чьи-то мысли в эту сторону уже направились. Однако не всё так просто. Лет пять назад Боб Хартли в первый же год вывел «Авангард» в финал, что словно бы стало толчком для приезда в лигу двух канадцев: Крэйга Мактавиша и Билла Питерса. Оба имели какие-никакие регалии: первый выводил в финал «Эдмонтон» (пусть аж в 2006-м), второй незадолго до расистского скандала помог «Калгари» провести один из лучших регулярочных сезонов в истории и побеждал со сборной.

Оба провалились. Мактавиша по старой ярославской традиции убрали уже в начале сезона. Питерс (что уже забыто) мощнейше начал в КХЛ, «Автомобилист» лидировал на Востоке осенью 2020-го, но после первого же перерыва на Евротур всё развалилось вдребезги, и обратно уже не склеилось. Даже приглашение кучи канадцев по спискам Питерса не помогло в следующем году, где команда с некислым бюджетом вообще пролетела мимо плей-офф.

Тогда почему у Мактавиша и Питерса не вышло, а у Буше и Гру получается (по крайней мере, в регулярке)? Пожалуй, одна из важнейших причин — разные стили и подходы. Мактавиш на момент прихода в Ярославль не тренировал 10 лет и как будто не понял, куда вообще попал — при этом шанса что-то поправить ветерану «Эдмонтона» не дали. Питерс вообще пустил многое на самотёк, и «Автомобилист» старался атаковать, но делал это абсолютно бессистемно и допускал множество моментов у ворот.

Нынешние же канадцы абсолютно другие. Тот же Хартли покидал НХЛ с репутацией человека, который жутко бесил хоккеистов своими требованиями, своей въедливостью и своей системностью. И Алексей Волков, исходя из опыта работы с Хартли, брал тренера, подходящего под нынешний состав «Трактора», который принёс бы схожее видение хоккея. Буше тоже приезжал в Россию с репутацией системного оборонительного тренера. У нас много любят рассуждать о том, что североамериканцы слишком либеральны в плане тренировок — и результата в КХЛ пока добиваются именно те люди, которые готовы быть строгими.

Правда, параллельно этому происходит ещё один процесс: тренерский рынок в России фактически прекратил своё существование. Это хорошо было видно весной, когда «Динамо» сохранило Алексея Кудашова после 0-4 от «Трактора», а «Салават» после двух подряд вылетов в первом раунде оставил Виктора Козлова. Речь не о том, правильное это решение или нет — просто лет 10 назад такую ситуацию себе было представить невозможно, отставки были бы неминуемы. Тренеры лишались своих постов в октябре, потому что клубы могли моментально поставить другого свободного наставника.

А кто сейчас есть на рынке? Упомянутый в начале Заварухин не подписал контракт с «Амуром» ни с первой, ни со второй попытки — и непонятно, подпишет ли уже после таких странных издевательств. Андрей Мартемьянов стабильно выводил свои команды в плей-офф до прошлой осени, но слишком уж громким вышел провал «Амура» на старте года. При этом все остальные кандидаты либо не работали в КХЛ уже очень давно, либо полностью провалились на своих последних местах работы. Поразительно: с точки зрения новых идей КХЛ выглядит куда свежее, чем лет 10 назад, но при этом тренерская скамейка запасных фактически пустует.

Конечно, у нас есть проблемы с тренерским лифтом: красивых историй подъёмов из подэлитного дивизиона, которые удавались Разину или Мартемьянову, мы не видим давно. Вадим Епанчинцев сейчас больше мучится с «Сибирью», которая весь год выглядит практически неуправляемой. Молодые тренеры, которые несколько лет назад так перспективно выглядели в МХЛ, застряли на позициях ассистентов, и не всегда у них там всё получается.

Возможно, эта ситуация решится года через два-три, когда в нашем хоккее сменится поколение. А пока многие топ-клубы наверняка будут поглядывать весной в сторону Америки — и здесь надо будет не ошибиться и не привезти человека только из-за того, что он работал в системе НХЛ. Это не школа, простое списывание не работает.