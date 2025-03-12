Почему канадские тренеры сильно проводят сезон КХЛ, аналитика, мнение, комментарий

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Бенуа Гру и Ги Буше успешно проводят регулярку со своими клубами, пока российские тренеры ушли в тень.

Почему тренеры из Канады быстро подмяли под себя КХЛ?
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В нашу гиперинформационную эпоху легко забыть, что назначение Бенуа Гру в «Трактор» сопровождалось если не онлайн-протестами, то массовым недоумением. Только что Челябинск выиграл бронзовую медаль, выбив по пути двух фаворитов сезона, причём сделал это с молодым и местным тренером Алексеем Заварухиным. На тот момент приглашение человека, который работал только в АХЛ (пусть и проходил собеседования в НХЛ), выглядело загадкой — а некоторые эксперты вообще закатывали истерики в своих высказываниях.

Приход Ги Буше такой реакции уже не вызывал. Гру в момент заставил забыть какие-то сомнения, которые высказывались в мае. Эффект улыбчивого франкофона вместе с уровнем игры «Авангарда» при Сергее Звягине вызвал коллективную реакцию «заграница нам поможет». Пусть и не с первого раза (если верить слухам о сорвавшихся переговорах с Тоддом Рирденом) омичи получили своего иностранного тренера.

Реальность превзошла все ожидания. «Трактор» после масштабных перемен на дедлайне несколько матчей жёстко буксовал, но после адаптации новичков и возвращения всех травмированных снова ускорился и укрепил свои позиции на первом месте Востока. «Авангард», казалось бы, насовсем застыл на шестом месте, сильно отстав от топовой пятёрки, однако спурт из 12 побед подряд позволил снова запрыгнуть в топ-4 и посеять тотальный хаос в лидирующей группе. Совсем скоро два канадских тренера сыграют друг против друга в Омске.

Всё это вызывает логичный вопрос: а как это два канадца, которые в КХЛ никогда раньше не работали, в спокойном режиме выносят всю лигу? Хорошо, Гру провёл полную предсезонку с командой, у которой и так был отличный состав, ещё и усиленный после бронзы. Но Буше приехал посреди сезона, не имея возможности познакомиться с игроками, при этом в команду, которая тогда балансировала у зоны плей-офф и должна была побеждать сразу же. В то же время «Авангард» ещё и провёл гигантскую скупку новичков, которым надо было заново притираться друг к другу. Однако Буше не помешал ни один из этих факторов.

Вообще, мода на иностранных тренеров в КХЛ резко прошла ещё лет 10 назад. Если в сезоне-2014/2015 их в российских клубах работало сразу восемь, то уже спустя два года никого не осталось. Говорилось даже о негласном запрете на наём тренеров-легионеров — правда, его сломал «Салават Юлаев» приглашением Эркки Вестерлунда, и Леонид Вайсфельд отрицал, что такой запрет вообще существовал. Теперь, судя по всему, ситуация развернётся на 180 градусов — слишком уж наши клубы любят заимствовать чужие истории успеха.

Вывод «да просто это приехал Барин из Самой Америки, показал лаптеногим, как Белые Люди в хоккей играют» как будто бы напрашивается, и чьи-то мысли в эту сторону уже направились. Однако не всё так просто. Лет пять назад Боб Хартли в первый же год вывел «Авангард» в финал, что словно бы стало толчком для приезда в лигу двух канадцев: Крэйга Мактавиша и Билла Питерса. Оба имели какие-никакие регалии: первый выводил в финал «Эдмонтон» (пусть аж в 2006-м), второй незадолго до расистского скандала помог «Калгари» провести один из лучших регулярочных сезонов в истории и побеждал со сборной.

Оба провалились. Мактавиша по старой ярославской традиции убрали уже в начале сезона. Питерс (что уже забыто) мощнейше начал в КХЛ, «Автомобилист» лидировал на Востоке осенью 2020-го, но после первого же перерыва на Евротур всё развалилось вдребезги, и обратно уже не склеилось. Даже приглашение кучи канадцев по спискам Питерса не помогло в следующем году, где команда с некислым бюджетом вообще пролетела мимо плей-офф.

Тогда почему у Мактавиша и Питерса не вышло, а у Буше и Гру получается (по крайней мере, в регулярке)? Пожалуй, одна из важнейших причин — разные стили и подходы. Мактавиш на момент прихода в Ярославль не тренировал 10 лет и как будто не понял, куда вообще попал — при этом шанса что-то поправить ветерану «Эдмонтона» не дали. Питерс вообще пустил многое на самотёк, и «Автомобилист» старался атаковать, но делал это абсолютно бессистемно и допускал множество моментов у ворот.

Нынешние же канадцы абсолютно другие. Тот же Хартли покидал НХЛ с репутацией человека, который жутко бесил хоккеистов своими требованиями, своей въедливостью и своей системностью. И Алексей Волков, исходя из опыта работы с Хартли, брал тренера, подходящего под нынешний состав «Трактора», который принёс бы схожее видение хоккея. Буше тоже приезжал в Россию с репутацией системного оборонительного тренера. У нас много любят рассуждать о том, что североамериканцы слишком либеральны в плане тренировок — и результата в КХЛ пока добиваются именно те люди, которые готовы быть строгими.

Правда, параллельно этому происходит ещё один процесс: тренерский рынок в России фактически прекратил своё существование. Это хорошо было видно весной, когда «Динамо» сохранило Алексея Кудашова после 0-4 от «Трактора», а «Салават» после двух подряд вылетов в первом раунде оставил Виктора Козлова. Речь не о том, правильное это решение или нет — просто лет 10 назад такую ситуацию себе было представить невозможно, отставки были бы неминуемы. Тренеры лишались своих постов в октябре, потому что клубы могли моментально поставить другого свободного наставника.

А кто сейчас есть на рынке? Упомянутый в начале Заварухин не подписал контракт с «Амуром» ни с первой, ни со второй попытки — и непонятно, подпишет ли уже после таких странных издевательств. Андрей Мартемьянов стабильно выводил свои команды в плей-офф до прошлой осени, но слишком уж громким вышел провал «Амура» на старте года. При этом все остальные кандидаты либо не работали в КХЛ уже очень давно, либо полностью провалились на своих последних местах работы. Поразительно: с точки зрения новых идей КХЛ выглядит куда свежее, чем лет 10 назад, но при этом тренерская скамейка запасных фактически пустует.

Конечно, у нас есть проблемы с тренерским лифтом: красивых историй подъёмов из подэлитного дивизиона, которые удавались Разину или Мартемьянову, мы не видим давно. Вадим Епанчинцев сейчас больше мучится с «Сибирью», которая весь год выглядит практически неуправляемой. Молодые тренеры, которые несколько лет назад так перспективно выглядели в МХЛ, застряли на позициях ассистентов, и не всегда у них там всё получается.

Возможно, эта ситуация решится года через два-три, когда в нашем хоккее сменится поколение. А пока многие топ-клубы наверняка будут поглядывать весной в сторону Америки — и здесь надо будет не ошибиться и не привезти человека только из-за того, что он работал в системе НХЛ. Это не школа, простое списывание не работает.

Хоккей
Тодд Рирден
Леонид Вайсфельд
Боб Хартли
Билл Питерс
Андрей Мартемьянов
Крэйг Мактавиш
Сергей Звягин
Вадим Епанчинцев
Виктор Козлов
Алексей Кудашов
Алексей Волков
ХК Трактор
Салават Юлаев
Динамо
ХК Авангард
ХК Амур