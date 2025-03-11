Олимпийский чемпион ответил на вопрос о шансах «Вашингтона» на Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос о шансах «Вашингтон Кэпиталз» на Кубок Стэнли в нынешнем сезоне НХЛ.

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— Как оцените шансы «Вашингтона» на Кубок Стэнли в этом сезоне?

— Планы у них большие, игрока хорошего в дедлайн подобрали. Дай бог, чтобы получилось. Плей-офф же непредсказуемый, его результат зависит не от одного года [работы]. Редко бывает, когда кто-то ставит на какую-то команду и она выигрывает. Каждый болельщик хочет этого, они надеются на своих. Но плей-офф НХЛ — непредсказуемая вещь, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.