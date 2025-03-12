Сидни Кросби повторил карьерное достижение Яромира Ягра и Матса Сундина в НХЛ

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (дубль) и Эрик Карлссон. Второй гол в матче помог капитану «Питтсбурга» добраться до отметки в 70 очков в нынешнем сезоне. Теперь в активе канадского нападающего 70 (23+47) очков в 65 матчах текущего регулярного чемпионата.

Кросби добрался до этой отметки 15-й раз за карьеру в НХЛ, повторив таким образом достижение Яромира Ягра и Матса Сундина. Чаще 70+ очков в североамериканской лиге набирали только Горди Хоу (18 раз), Уэйн Гретцки (17), Рон Фрэнсис и Марсель Дионн (по 16).