Панарин установил уникальное достижение для недрафтованных игроков НХЛ в XXI веке

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В составе гостей результативной передачей отметился Артемий Панарин, который достиг отметки в 40 ассистов в нынешнем сезоне. Российский нападающий стал первым недрафтованным игроком НХЛ, сумевшим выполять 40+ результативных передач на протяжении как минимум 10 сезонов подряд в этом столетии.

Рекорд лиги по продолжительности серии с 40+ передач среди тех, кого не выбрали на драфте, был установлен Горди Хоу (1955 — 1970), а затем повторён — сначала Уэйном Гретцки (1979 — 1994), а затем Адамом Оутсом (1987 — 2002). Четвёртое место занимает Фил Эспозито (12, 1966 — 1978), а топ-5 замыкает Петер Штястны (11, 1980 — 1991). Панарин (2015 — 2025) же сегодня повторил достижение Стэна Микиты (10, 1961 — 1971).