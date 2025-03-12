в «Динамо» высказались об эгоизме Овечкина

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко восхитился российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, подчеркнув его умение играть в команде. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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«Сегодня в его исполнении получилась шикарная игра. А результативная передача на Протаса, когда тот забивал в пустые ворота свой третий гол в матче, лишний раз доказала, что вопрос о каком-то эгоизме Александра отпал со всех сторон», — заявил он.

В ночь на 12 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Анахайм Дакс» со счетом 7:4, а Овечкин записал на свой счет три результативных паса, два из которых пришлись на первый период встречи. Третий результативный пас он отдал на белорусского хоккеиста Алексея Протаса, поразившего пустые ворота.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз». Игра пройдет 14 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 5:30 по московскому времени.