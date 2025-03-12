Нападающий «Сибири» выбыл до конца сезона

Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

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«Нападающий «Сибири» получил повреждение в матче на выезде. К сожалению, сроки восстановления не позволят Владимиру сыграть в нынешнем сезоне. Желаем нашему нападающему скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — сказано в сообщении команды.

В нынешнем сезоне 30-летний Бутузов провёл 60 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 14 результативных передач.

«Сибирь» с 62 очками после 63 матчей занимает восьмое место в таблице Востока. «Нефтехимик», находящийся на девятом месте, отстаёт от новосибирского клуба на три очка.