Быков оценил, может ли СКА перехватить Овечкина

Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков высказал свое мнение о шансах петербургского клуба подписать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В недавнем интервью Овечкин сообщил о своем желании вернуться в «Динамо» в 2026 году.

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«Допускаю ли, что СКА сможет перехватить Овечкина, как было с Кузнецовым? Глубоко сомневаюсь. Все в этой жизни возможно, но за всю карьеру в НХЛ Александр всегда был привержен своему клубу», – приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

Также Быков подчеркнул, что хоть обсуждать различные варианты можно, окончательное решение о том, когда и где завершить карьеру игрока, принимает только сам хоккеист.

Стоит отметить, что победа над «Анахаймом» для Овечкина стала 815-й в НХЛ, что позволило ему подняться на 11-е место по этому показателю, сравнявшись с Ларри Робинсоном. Рекорд принадлежит Никласу Лидстрому, у которого 937 побед.