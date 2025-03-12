Чех Яшкин ответил на вопрос, планирует ли он перестать считаться легионером в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, планирует ли он перестать считаться легионером в КХЛ. В последние два сезона ряд канадских и американских хоккеистов лиги получили российское гражданство и перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

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— Когда вы хотите заняться вопросом, чтобы не считаться легионером в КХЛ?

— Пока не занимаюсь этим вопросом, — сказал Яшкин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Яшкин имеет чешское гражданство и выступал за молодёжные и взрослые сборные Чехии на различных международных турнирах. Яшкин перешёл в «Ак Барс» в 2023 году.