В «Салавате Юлаеве» прокомментировали информацию о задержании сотрудников клуба
В пресс-службе «Салавата Юлаева» прокомментировали информацию о задержании двух работников уфимского клуба за попытку вывоза двух с половиной килограммов чёрной икры из Хабаровска.
«Нам известна ситуация вокруг наших сотрудников. Никаких задержаний в отношении их не производилось. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств дела. В адрес клуба никаких запросов не поступало. Надеемся, что в ближайшее время разбирательство по этому поводу будет завершено», — сообщили в пресс-службе уфимског оклуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.