Игрок "Вашингтона" Протас вспомнил о своем знакомстве с Овечкиным

Белорусский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас признался, что побоялся подойти к российскому нападающему и капитану команды Александру Овечкину в первый день знакомства. Его слова приводит газета "Известия". "Да, не рискнул и промолчал. Только на третий или четвертый день тренинг-кэмпа понял, что нужно как-то представиться. Было немножко волнительно. Да и сейчас иногда, ха-ха!" - поделился он. В 2019 году Протас был выбран "Вашингтоном" в третьем раунде драфта под общим 91-м номером. Летом 2019-го он принял участие в тренировочном лагере "Вашингтона" и сыграл в двух выставочных матчах. Свой первый матч в НХЛ хоккеист провел 2 ноября 2021 года против клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг". В ночь на 14 марта "Вашингтон" в регулярном чемпионате НХЛ проиграл "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 3:0. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес удар в створ ворот. Онпродолжает погоню за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.