Кейн сократил отставание от Овечкина

Нападающий «Детройта» Патрик Кейн 23‑й раз в карьере набрал три или более очков в одном периоде в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В среду Кейн оформил дубль и сделал ассистентский хет‑трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (7:3). Три очка Кейн набрал в первом периоде.

Среди действующих игроков по количеству периодов с тремя и более очками лидирует Коннор Макдэвид (28). Вторым по этому показателю идет Никита Кучеров (26), третьим — Сидни Кросби (25), четвертым — Александр Овечкин (24).