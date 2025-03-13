Третьяк назвал лучшего российского вратаря в хоккее

Владислав Третьяк назвал лучшего российского вратаря
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского лучшим российским голкипером.
«Больше всех мне нравится Сергей Бобровский. Он как кошка в воротах, ищет шайбу, он очень подвижный. А вот многие другие голкиперы, ростом под два метра, двигаются мало, они, можно сказать, только закрывают амбразуру своим телом. А Бобровский – это мой стиль, мне он нравится. Он и Василевский, я думаю, эти два наших самых сильных вратаря на сегодня», — приводит слова Третьяка «КП Спорт».
Напомним, ранее Бобровский вошёл в топ-10 вратарей в истории НХЛ по числу побед.