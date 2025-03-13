Дорофеев из «Вегаса» вспомнил, как ему удалось забить победную шайбу головой

Российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев в интервью «Матч ТВ» вспомнил случай, как забил головой первый гол в заокеанской карьере.

© Соцсети

В марте 2023 года Дорофеев набрал первые очки в НХЛ, заработав 1+1 в игре против «Сент‑Луиса», и был признан первой звездой матча. На 56‑й минуте россиянин забил победную шайбу головой после рикошета.

— Павел Дацюк мечтал забить головой, но за всю карьеру так и не смог этого сделать. А вы такой забили, и это был ваш первый гол в НХЛ. Как это получилось?

— Знаете, за всю профессиональную карьеру — ни до, ни после — я никогда головой не забивал. Для меня тот эпизод получился очень интересным. Шайба попала мне в визор (защитное стекло на шлеме) и отрикошетила в ворота.

— Вы в футбол играете?

— Да, я могу. И головой там забиваю. Но тут я специально движение головой не делал, — сказал Дорофеев «Матч ТВ».

В 64 матчах этого сезона НХЛ 24‑летний Дорофеев набрал 41 (25+16) очко.