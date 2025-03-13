«Сибирь» прервала серию поражений, победив дома «Амур»

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

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На третьей минуте второго периода Никита Коротков с передачи Сергея Широкова открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Тимура Ахиярова удвоил преимущество «Сибири». На 15-й минуте периода Вячеслав Грецкий с передачи Виктора Кобозева забросил первую шайбу «Амура» в игре. Через полторы минуты Сергей Широков с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи сделал счёт 3:1. На последней минуте периода Тейлор Бек с передачи Кирилла Рассказова забросил четвёртую шайбу хозяев.

На 15-й минуте третьего периода Олег Ли с передач Ильи Талалуева и Ефима Гуркина сделал счёт 2:4.

Отметим, что «Сибирь» прервала четырёхматчевую серию поражений.